В «Динамо» извинились за разгром от «Спартака»

«Очень плохой результат, стыдно перед болельщиками. Так играть нельзя, тем более с принципиальным нашим соперником. В начале первого тайма случился провал. Понятно, что состав был неоптимальным, но футболисты, которые сегодня вышли на поле, получили шанс доказать. Это должно стать уроком для всей команды и в частности для тех футболистов, которые получили шанс доказать, что они достойны играть в основе», — сказал Гафин.