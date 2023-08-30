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В «Динамо» извинились за разгром от «Спартака»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин считает, что разгромное поражение от «Спартака» в матче Кубка России должно стать уроком для всей команды. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

В «Динамо» извинились за разгром от «Спартака»
© РИА Новости

«Очень плохой результат, стыдно перед болельщиками. Так играть нельзя, тем более с принципиальным нашим соперником. В начале первого тайма случился провал. Понятно, что состав был неоптимальным, но футболисты, которые сегодня вышли на поле, получили шанс доказать. Это должно стать уроком для всей команды и в частности для тех футболистов, которые получили шанс доказать, что они достойны играть в основе», — сказал Гафин.

29 августа «Динамо» со счетом 1:4 уступило «Спартаку» в рамках третьего тура Кубка России. Голами в составе победившей команды отметились Александр Соболев (дубль), Срджан Бабич и Антон Зиньковский. Бело-голубые смогли ответить только мячом в исполнении Муми Нгамале.

После трех туров красно-белые являются единоличным лидером группы, набрав девять из девяти возможных очков. «Динамо» на второй строчке (шесть очков).

Ранее Игорь Рабинер заявил, что Личка устроил разнос игрокам после разгрома от «Спартака».

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