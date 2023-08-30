Президент «Лилля» прокомментировал информацию об интересе к футболисту «Спартака»

«Абсолютная ложь! Никаких контактов и предложений от нас нет. Мы не заинтересованы в Денисове», — приводит слова Летанга Sport24 .

Напомним, ранее издание Metaratings сообщало, что «Лилль» проявляет заинтересованность в хавбеке красно-белых Данииле Денисове и уже предложил «Спартаку» € 11 млн за 20-летнего россиянина.

Даниил Денисов начинал заниматься футболом в академии «Зенита». В структуре «Спартака» он находится с 2019 года. Он провёл 56 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач за московский клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.