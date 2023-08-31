Переход бразильца Капишабы в ЦСКА сорвался

Переход Жуниньо Капишабы в ЦСКА сорвался
Защитник «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба этим летом не станет игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан в своём «твиттере».
По информации источника, причиной срыва перехода футболиста стала невозможность ЦСКА предоставить бразильскому клубу гарантий по оплате трансфера Капишабы, из-за чего «Брагантино» вышел из переговоров.
Капишаба останется в «Брагантино» и вернётся к тренировкам с командой в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что Капишаба близок к переходу в ЦСКА. В СМИ появлялась информация о том, что армейский клуб заплатит за трансфер крайнего защитника около € 7 млн.
В нынешнем сезоне 26-летний Капишаба сыграл за «Брагантино» 41 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми пасами.
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