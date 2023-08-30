Экс-капитан «Ростова» рассказал, какого игрока не хватает команде

Бывший капитан «Ростова» Александр Гацкан рассказал, игроков какого плана не хватает команде для усиления.

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После шести туров «Ростов» занимает 11 е место в турнирной таблице чемпионата России.

— Какого игрока не хватает сегодняшнему «Ростову», который играл в вашу бытность и мог бы усилить команду?

— Если честно, не хватает таких игроков, как Тимофей Калачев и Кристиан Нобоа, который мог связать оборонительную линию с атакующей. По мне, проблемная зона и проблемный игрок — тот, который играет на созидание и может дать последний пас.