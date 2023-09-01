«Челси» объявил о переходе Коула Палмера из «Манчестер Сити»

«Он продемонстрировал свой талант и потенциал в самых сложных ситуациях и представлял сборную Англии на молодёжном чемпионате Европы этим летом. Он, несомненно, готов к следующему шаг, и мы рады, что он сделает его в «Челси», — прокомментировали переход Палмера со-спортивные директора Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли.