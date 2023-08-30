Тихонов: Абаскаль будет ломать голову над составом «Спартака» на матч с «Краснодаром»

«Спартак» вышел на матч с «Динамо» с хорошим настроением. Мне кажется, что они провели лучшее время на поле за весь год. Личка сделал несколько замен на 27 й минуте, счет был 4:0, если бы он ничего не сделал, к нему были бы вопросы. Интересно посмотреть на состав «Спартака» в матче с «Краснодаром». У меня есть вопросы к составу команды в последних матчах. Думаю, что Абаскаль будет ломать голову, так как часть игроков хорошо себя проявили с «Динамо», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».