В сборной России объяснили вызов 49 игроков на сентябрьский сбор команды

«В опубликованном списке сборной две команды: взрослая и U23», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, вчера, 30 августа, тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно. На данный момент сборная России не объявляла соперников на матчи, которые пройдут в сентябре.