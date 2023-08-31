Экс-защитник «Ливерпуля»: я уже русский на 50 процентов

Экс-футболист Риера не сталкивался с плохим отношением к россиянам в Словении
Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании, ныне главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера рассказал в интервью Sport24 об отношении к россиянам в Словении.
«Лично я здесь никогда не сталкивался с плохим отношением к россиянам. Возможно, потому что все знают, как сильно я уважаю Россию, ха-ха. Я вообще уже русский на 50 процентов.
Что для меня русский менталитет? Если русский человек что-то обещает, он всегда это выполнит. Этот народ очень горд и держит свое слово. Что не понимаю в русских? Почему они не улыбаются постоянно? Надо радоваться каждый день! Это помогает делать жизнь лучше. Когда ты несчастлив, не можешь показывать максимум даже в работе», — сказал испанец.
41-летний Риера женат на россиянке Юлии Королевой. Супруги воспитывают троих детей.
В прошлом сезоне испанский тренер выиграл чемпионат Словении и Кубок страны с люблянской «Олимпией», а также удостоился звания тренера года. После этого он ушел в другой словенский клуб «Целе», где сменил россиянина Романа Пилипчука.