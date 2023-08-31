Экс-защитник «Ливерпуля»: я уже русский на 50 процентов

«Лично я здесь никогда не сталкивался с плохим отношением к россиянам. Возможно, потому что все знают, как сильно я уважаю Россию, ха-ха. Я вообще уже русский на 50 процентов.



Что для меня русский менталитет? Если русский человек что-то обещает, он всегда это выполнит. Этот народ очень горд и держит свое слово. Что не понимаю в русских? Почему они не улыбаются постоянно? Надо радоваться каждый день! Это помогает делать жизнь лучше. Когда ты несчастлив, не можешь показывать максимум даже в работе», — сказал испанец.