Червиченко объяснил отсутствие вратарей «Спартака» в сборной России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил «Матч ТВ», что вратарей московского клуба по делу не вызвали на сентябрьский сбор национальной команды России.

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— В списке нет ни одного вратаря «Спартака». Почему штаб Карпина не вызвал ни Максименко, ни Свинова, ни Селихова?

— Не стоит искать кошку в темной комнате, тем более если ее там нет. Вратарей в сборную берет Кафанов. Хотят посмотреть всех. Не припоминаю, чтобы было обязательное условие, где необходимо брать вратарей «Спартака». Тем более кого сейчас там можно поставить? Свинова, который по десять пропускает в трех матчах? Селихов почти не играет.

— До этого была травма…

— Так это его проблема. В этой ситуации смотрят на тех, на кого можно положиться в ближайшие годы. Я думаю, турниры нам не светят. А через пару лет Селихов будет заслуженным пенсионером российского футбола со своими травмами. Все делают правильно, смотрят на игроков, на которых можно будет опереться в будущем.

— Даниил Хлусевич и Даниил Денисов получили вызов авансом?

— Хлусевич выглядит неплохо. И атакует, и забивает. Такой злой парень. Не знаю, может, в оборонительных действиях ему нужно прибавить. Денисов тоже молодой, перспективный. Логика абсолютная. Я так понимаю, что сейчас смотрят всех, кто вообще может в будущем быть составляющей частью. Ближайшие несколько лет нам ничего не светит по части сборной.

Опять же, нужно использовать этот промежуток как инструмент заигрывания различных игроков за сборную, чтобы не было таких отступников, как тот же Сазонов. Вроде играет в России, паспорт российский имеет, деньги получает в России, всё в России, а играет за Грузию. Сейчас в Италию поехал, дай бог ему там счастья здоровья, — сказал Червиченко «Матч ТВ».