«Сельта» вырвала победу у «Альмерии» в матче Ла Лиги

Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Альмерия» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. «Сельта» одержала победу со счётом 3:2.

На 24-й минуте счёт открыл защитник Унай Нуньес с передачи Яго Аспаса.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Через девять минут норвежский нападающий Йёрген Ларсен забил второй мяч «Сельты».

На 55-й минуте защитник «Альмерии» Серхио Акьем с передачи Гонсало Мелеро отыграл один мяч.

На 68-й минуте полузащитник хозяев Серхио Аррибас с передачи Ларджи Рамазани сравнял счёт.

Победу «Сельте» на 87-й минуте принёс шведский полузащитник Уиллот Сведберг.