Риера: из России ко мне был интерес со стороны двух клубов

Бывший футболист сборной Испании Альберт Риера заявил, что получал предложения о тренерской работе из России.

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— Я хотел поработать главным в других странах — в России или Турции, где меня знают. Но не срослось. Хотя из обеих стран ко мне был интерес.

— Из России — от кого?

— От двух команд. Середняк таблицы и один из пяти лучших клубов в истории России. Других подробностей не скажу — не пытайте.

Сейчас не получилось, но я всегда буду рассматривать предложения отсюда. Все знают, что я думаю о России. Я долго жил здесь, у меня русская жена, российский паспорт. Уважаю эту страну. И неплохо говорю по русски, — сказал Риера Sport24.