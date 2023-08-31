КДК дисквалифицировал экс-игрока «Чайки» из‑за долга в 10 млн рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что бывший футболист «Чайки» Артём Федчук получил дисквалификацию на полгода в связи с долгом перед бывшим клубом.

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В 2021 году футболисты Артём Федчук и Марат Апшацев самовольно покинули команду, расторгнув действующие соглашения. Жалобы клуба в Палату по разрешению споров РФС результата не принесли, после чего последовал иск в CAS. Европейский арбитраж принял сторону «Чайки», признав незаконным расторжение контрактов.

В итоге суд постановил, что Федчук и Мара обязаны выплатить «Чайке» компенсации за расторжение контрактов без уважительной причины в размере 10 млн рублей каждый.