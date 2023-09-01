Двое нападающих могут покинуть «Спартак» в ближайшее время

Нападающие Кейта Бальде и Шамар Николсон уже сегодня могут покинуть «Спартак», сообщил «Спорт-Экспресс». По данным источника, красно-белые ведут переговоры по обоим футболистам с заинтересованными клубами. Рассматривается вариант как с продажей футболистов, так и арендой.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Николсона в 4,5 млн евро. В январе 2022 года ямаец перешел в московский клуб из «Шарлеруа» за 8 млн евро (по данным Transfermarkt). Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий не провел ни одного матча за красно-белых.