Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

«Бавария» сыграет с «МЮ», «Реал» встретится с «Наполи» на групповом этапе Лиги чемпионов
31 августа в Монако состоялась жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. В результате процедуры 32 команды, разбитые на четыре корзины, сформировали восемь групп по четыре команды.
Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай»;
Группа В: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс»;
Группа С: «Наполи», «Реал Мадрид», «Брага», «Унион»;
Группа D: «Бенфика», «Интер», «Зальцбург», «Реал Сосьедад»;
Группа Е: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик»;
Группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл»;
Группа G: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз»;
Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтёр», «Антверпен».
Расписание матчей группового этапа ЛЧ будет опубликовано позднее.
Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити».