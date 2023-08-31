$95.93+0.22104.45+0.97

«Бавария» сыграет с «МЮ», «Реал» встретится с «Наполи» на групповом этапе Лиги чемпионов

31 августа в Монако состоялась жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. В результате процедуры 32 команды, разбитые на четыре корзины, сформировали восемь групп по четыре команды.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
© Betassist

Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай»;

Группа В: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс»;

Группа С: «Наполи», «Реал Мадрид», «Брага», «Унион»;

Группа D: «Бенфика», «Интер», «Зальцбург», «Реал Сосьедад»;

Группа Е: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик»;

Группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл»;

Группа G: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз»;

Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтёр», «Антверпен».

Расписание матчей группового этапа ЛЧ будет опубликовано позднее.

Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити».

2