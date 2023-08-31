Назван футболист года по версии УЕФА

Лучший футболист года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был назван в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Игроком года был признан нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В прошедшем сезоне норвежец вместе с командой оформил требл, выиграв Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов и Кубок Англии.

В тройку номинантов также входили Лионель Месси, перешедший в июле из французского «Пари Сен-Жермен» в американский «Интер Майами», и одноклубник Холанда Кевин Де Брейне.

Лучшим тренером года был признан возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Лучшим женским тренером была выбрана главный тренер сборной Англии Сарина Вигман. Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой года.