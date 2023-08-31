Роман Широков возглавил «Леон Сатурн»

Главный тренер раменского «Леон Сатурна» Олег Кононов ушёл с поста тренера команды. Директор клуба Роман Широков станет новым главным тренером, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Олег Кононов написал заявление об уходе из команды по собственному желанию. Вместе с тренером клуб покидают тренер Дмитрий Горяинов и тренер по физподготовке Виталий Яцко.

«Леон Сатурн» в роли исполняющего обязанности главного тренера возглавит директор клуба Роман Широков. Напомним, Широков занимает пост директора команды с 6 марта 2023 года. В роли тренера экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» ранее не работал.