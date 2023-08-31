Футболист клуба РПЛ отказался от приглашения в сборную России

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян заявил, что отказался от приглашения в сборную России, чтобы выступать за национальную команду Армении, передает пресс-служба клуба.

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«Я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении. Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие», — сказал Севикян.

22-летний Севикян выступает за «Пари НН» с 2022 года. За клуб он провел 16 матч, забив один мяч.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.