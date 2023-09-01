Салихова поделилась ожиданиями от матча «Спартака» с «Краснодаром»

«Краснодар» — самый удобный соперник. Их манера наиболее приятна для «Спартака», об этом говорит статистика личных встреч. «Краснодар» оставляет много пространства, а свободные зоны — это хлеб для игроков атаки. Уверена, «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле. Важно скорее забить первый гол», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.