Футболистом «Спартака» интересуется главный тренер «Валенсии»

Футболист «Спартака» Николсон может перейти в испанскую «Валенсию». Об этом рассказал журналист Маттео Моретто во время трансляции на Twitch.

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Николсон является одним из четырх форвардов, в услугах которого заинтересован испанский клуб. Николсона хочет видеть в команде главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха.

26-летний форвард пополнил состав красно-белых зимой 2022 года, перейдя из бельгийского «Шарлеруа» за €8 млн. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) Николсон принял участие в 23 матчах, в которых забил три мяча.

«Спартак» впервые в клубной истории начал сезон с пяти побед (три в чемпионате и две в Кубке России), но после этого потерпел два поражения в РПЛ – от екатеринбургского «Урала» (2:3) и петербургского «Зенита» (1:3).