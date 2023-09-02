«Ахмат» обыграл «Урал» благодаря голу Конате с пенальти

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0.

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Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен за игру рукой Ибраима Сиссе.