Сборная России по футболу проведет два матча с олимпийской сборной Египта в городе Суэц 7 и 11 сентября
Сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, сообщает пресс служба Российского футбольного союза (РФС).
Оба матча пройдут в городе Суэц на одноименном стадионе 7 и 11 сентября. Начало — в 19:00 (мск). Возраст футболистов сборной России будет соответствовать возрасту соперника.
— В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 годов рождения, это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне, — говорится в сообщении РФС.
Олимпийская сборная Египта является финалистом Кубка африканских наций 2023 для игроков не старше 23 лет. Команда также отобралась на финальный турнир Олимпийских игр 2024 года.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на тренировочный сбор, который начнется 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября.