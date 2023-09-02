Гашек раскритиковал чешские власти за приезд российских футболистов

«Каждый гражданин России является представителем своей страны и ее действий. Я ни за что не приму довод чешских министров, что эти футболисты представляют не свою страну, а клуб, который из Казахстана. По нынешним правилам они также представляли действия России, занимались здесь рекламой СВО», — сказал Гашек.