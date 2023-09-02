Гашек раскритиковал чешские власти за приезд российских футболистов

Гашек заявил, что игравшие в Чехии российские футболисты занимались рекламой СВО
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек отрицательно относится к приезду российских футболистов «Тобола» на игру в Чехию. Об этом он заявил iROZHLAS.
«Каждый гражданин России является представителем своей страны и ее действий. Я ни за что не приму довод чешских министров, что эти футболисты представляют не свою страну, а клуб, который из Казахстана. По нынешним правилам они также представляли действия России, занимались здесь рекламой СВО», — сказал Гашек.
Россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин не смогли получить разрешение на въезд в Чехию для участия в ответном матче плей-офф Лиги конференций. Клуб из Казахстана должен был встретится с «Викторией Пльзень». Позже чехи разрешили въезд ранее упомянутым футболистом.
Первый матч между этими командами завершился победой чешской команды со счетом 2:1. Вторая игра снова осталась за «Викторией Пльзень» 3:0. Чехи прошли дальше.