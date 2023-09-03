Мата перешел в японский «Виссел Кобе»

В прошлом сезоне бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Валенсии» выступал за «Галатасарай». Его контракт с турецким клубом был рассчитан до лета 2023 года, в него была включена опция продления, но стороны ею не воспользовались. Мата забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах чемпионата Турции.