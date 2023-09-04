Головин – о первом месте «Монако» в Лиге 1: сейчас это неважно – все главные матчи впереди

Сразу оба российских футболиста, выступающие в чемпионате Франции, вошли в символическую сборную 4-го тура Лиги 1 по версии авторитетного издания L’Equipe.

За свои перфомансы на прошедшей неделе попадания в символическую сборную попали полузащитник «Гавра» Далер Кузяев и хавбек «Монако» Александр Головин. Оба россиянина отметились забитыми мячами в своих матчах. Кузяев помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0), а Головин забил «Лансу» (3:0).

L’Equipe оценивает выступления футболистов в матчах по 10-балльной шкале. По ней Кузяев получил оценку 7, а Головин – 8. Больше, чем у полузащитника «Монако», оценки нет ни у одного футболиста, попавшего в символическую сборную 4-го тура Лиги 1.

Вместе с Головиным и Кузяевым в символической сборной 4-го тура оказались 5 игроков столичного ПСЖ, среди которых и нападающий Килиан Мбаппе, и голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

27-летний Головин проводит свой уже пятый сезон в составе «Монако». В нынешнем сезоне Лиги 1 он провел 4 матча и забил один гол.