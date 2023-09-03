Защитник "Спартака" Денисов объяснил поражение от "Краснодара"

"Нужно разбирать более детально, чтобы сказать, что не получилось. Если сходу, то не хватало разнообразия в атаке, узко играли. Хочется быть стабильными, играть и в Кубке, и в чемпионате хорошо, и быть результативными. Но усталость накапливается", — сказал Денисов.