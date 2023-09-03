Защитник "Спартака" Денисов объяснил поражение от "Краснодара"

Защитник московского "Спартака" Даниил Денисов, комментируя поражение от "Краснодара" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил, что команде не хватало разнообразных действий в атаке. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Нужно разбирать более детально, чтобы сказать, что не получилось. Если сходу, то не хватало разнообразия в атаке, узко играли. Хочется быть стабильными, играть и в Кубке, и в чемпионате хорошо, и быть результативными. Но усталость накапливается", — сказал Денисов.
Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу "быков". На 39-й минуте счет открыл нападающий "Краснодара" Джон Кордоба. На 84-й минуте Эдуард Сперцян упрочил преимущество краснодарской команды и установил окончательный счет. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию.
Таким образом, "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 17 очков. "Спартак" располагается на восьмой позиции, заработав 10 баллов. В следующем матче "Краснодар" в Грозном сыграет с "Ахматом". Встреча пройдет 16 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В этот же день "Спартак" проведет гостевой матч с "Сочи". Начало игры запланировано на 19:00 мск.