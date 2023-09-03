Игрок "Локомотива" самовольно покинул Россию без согласования с клубом

"После матча 6-го тура Мир - Российской премьер-лиги против футбольного клуба "Сочи" французский футболист Вильсон Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд. Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства "Локомотива" покинул территорию Российской Федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд", - сообщили в пресс-службе железнодорожников.



"Футбольный клуб "Локомотив" в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб. На данный момент Изидор является игроком "Локомотива". Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен", - добавили в пресс-службе.