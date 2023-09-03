Футболист «Оренбурга» Сидоров получил рассечение головы в игре с «Сочи»

Защитник «Оренбурга» Максим Сидоров был заменен по ходу первого тайма матча МИР РПЛ с «Сочи» из за рассечения головы.

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Встреча седьмого тура РПЛ проходит в Оренбурге, идет первый тайм — счет 0:0. Сидоров на 7 й минуте в борьбе за верховой мяч столкнулся головами с футболистом «Сочи» Тимофеем Маргасовым и получил сильное рассечение. Игроку хозяев понадобилась помощь медиков, спустя некоторое время остановивших кровь.