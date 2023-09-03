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Футболист «Оренбурга» Сидоров заменен в матче РПЛ после рассечения головы, предварительно у игрока сотрясение мозга

Защитник «Оренбурга» Максим Сидоров был заменен по ходу первого тайма матча МИР РПЛ с «Сочи» из за рассечения головы.

Футболист «Оренбурга» Сидоров получил рассечение головы в игре с «Сочи»
© ФК «Оренбург»

Встреча седьмого тура РПЛ проходит в Оренбурге, идет первый тайм — счет 0:0. Сидоров на 7 й минуте в борьбе за верховой мяч столкнулся головами с футболистом «Сочи» Тимофеем Маргасовым и получил сильное рассечение. Игроку хозяев понадобилась помощь медиков, спустя некоторое время остановивших кровь.

На 15 й минуте Сидоров был заменен и ушел в раздевалку в сопровождении персонала «Оренбурга», по пути в подтрибунное помещение футболист шел шатаясь. Предварительный диагноз — сотрясение мозга, передает корреспондент «Матч ТВ».

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