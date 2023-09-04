Полузащитник "Монако" Головин сообщил о прибытии в Россию

Сбор команды Валерия Карпина пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В прошлом сезоне "Монако" стал шестым в чемпионате Франции. 27-летний россиянин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и столько же результативных передач. В сезоне-2022/23 он побил свой рекорд по голам в Лиге 1. В новом сезоне россиянин в четырех матчах забил один мяч.