Романо: "Аль-Иттихад" ведет переговоры с Серхио Рамосом

Бывший защитник французского "ПСЖ" и сборной Испании Серхио Рамос может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает источник, "Аль-Иттихад" ведет переговоры о заключении контракта с Серхио Рамосом. Саудовский клуб предлагает защитнику соглашение, рассчитанное до 2025 года. По сведениям СМИ, заработная плата испанца по данному договору может составить 20 миллионов евро.