«Локомотив» переиграл «Балтику», едва не допустив камбэк

На девятой минуте Артём Дзюба вывел хозяев вперёд, а на 17-й минуте Антон Миранчук удвоил преимущество команды. На 35-й минуте Дмитрий Баринов забил третий гол. В начале второго тайма Гедеон Гузина отыграл один мяч, а на 65-й минуте Сергей Пряхин сократил отставание до минимального. Гости близко подошли к камбэку, но третий гол забить так и не удалось.