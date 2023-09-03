«Динамо» на выезде победило «Ростов»

Сегодня, 3-го сентября состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо» . Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

Москвичи смогли выйти вперёд уже на 10-й минуте первого тайма. Гол, с передачи Даниила Фомина, забил Денис Макаров. На 34-й минуте ростовчане остались в меньшинстве после удаления форварда Романа Тугарева. Под конец тайма камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамалё удвоил преимущество своей команды. В самом конце второй половины встречи, на 90-й минуте, хозяева смогли отыграть один мяч. После удара Ивана Комарова мяч попал в форварда москвичей Вячеслава Грулёва и залетел в ворота «Динамо». Итоговый счёт — 1:2.