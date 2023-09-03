В конце матча РПЛ произошла массовая драка

В конце матча 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» произошла массовая драка с участием футболистов обеих команд.

Потасовка началась после падения защитника армейцев Милана Гайича в штрафной площади сине-бело-голубых.

Арбитр встречи Павел Кукуян не стал давать футболистам желтые карточки после инцидента.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 4-й минуте встречи счет открыл Антон Заболотный. За две минуты до конца основного времени Дуглас дос Сантос принес точным ударом «Зениту» ничью.

В турнирной таблице Российской премье-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея 11 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 17 очков.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.