Деклан Райс забил дебютный гол за «Арсенал»

Отметим, что переход 24-летнего Райса из «Вест Хэма» обошёлся «Арсеналу» в € 122 млн — это трансферный рекорд не только для «Арсенала», но и для всех игроков Великобритании.

Что касается матча с «Манчестер Юнайтед», то счёт в игре на 27-й минуте открыли гости – отличился Маркус Рашфорд. Буквально в первой же атаке «Арсенал» восстановил равновесие усилиями Мартина Эдегора (28-я), а Деклан Райс забил свой гол на шестой компенсированной минуте (90+6). Всего команды переиграли 13 минут, так что «канониры» успели забить и третий гол в ворота «красных дьяволов», его на свой счёт записал Габриэль Жезус.