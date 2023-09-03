Неймар: в «ПСЖ» Месси узнал, что такое ад
Бывший футболист французского «ПСЖ» Неймар заявил, что его экс-одноклубнику Лионелю Месси не отдали должного за его выступления за парижан, передает Globo Esporte.
«Он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, с которой выиграл все за последние годы. А в Париже он ощутил, что такое ад. Мы с ним оба ощутили, что это такое», — сказал Неймар.
Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.
Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.
Ранее глава ультрас «ПСЖ» рассказал, испытывает ли он ненависть к Месси и Неймару.