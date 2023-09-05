Шмейхель заключил контракт с «Андерлехтом»

Бельгийский «Андерлехт» на сайте сообщил о переходе вратаря сборной Дании по футболу Каспера Шмейхеля.

Соглашение с 36 летним голкипером рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Шмейхель перешел в «Андерлехт» на правах свободного агента после расторжения контракта с французской «Ниццей».