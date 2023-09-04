Директор «Аякса» раскрыл причину срыва трансфера Сперцяна

«Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Он мог бы стать в „Аяксе“ кем-то вроде Кевина Де Брёйне в „Манчестер Сити“. Это особенный игрок, таких, как он, не найти за такие деньги», — приводит слова Мислинтата De Telegraaf.