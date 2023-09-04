Шесть новых игроков вызваны в сборную России

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника.