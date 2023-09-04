ЦСКА опубликовал фотографию голкипера Акинфеева и игрока "Зенита" Фернандеса

Московский ЦСКА в своем Telegram-канале после матча седьмого тура с «Зенитом» опубликовал фотографию капитана и голкипера армейцев Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса, который в это летнее трансферное окно пополнил состав петербургского клуба.

© ПФК ЦСКА

«Вечное, будущее и прошлое», — подписала пресс-служба снимок, на котором футболисты запечатлены в подтрибунном помещении перед матчем.

Фернандес в матче с ЦСКА, который состоялся 3 сентября и завершился со счетом 1:1 активно отпраздновал гол «Зенита», покинув пределы технической зоны. Его поведение рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

17 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды после разрешения ЦСКА, однако покинул клуб в апреле. ЦСКА вел переговоры о возвращении футболиста, однако стороны не сумели договориться.

В составе армейского клуба Фернандес трижды выиграл чемпионат страны и Кубок России, один раз завоевал Суперкубок.