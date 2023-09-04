Экс-арбитр Хусаинов заявил о низкой квалификации судьи матча ЦСКА — «Зенит»

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов, говоря о работе главного арбитра матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» Павла Кукуяна, заявил, что к подобным играм необходимо готовиться психологически, а также оценил квалификацию рефери. Его слова приводит Legalbet.

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«Арбитр в этом случае участвует в игре, а не судит. Очень много ошибок для такого матча. Детскими их не назвать. Это просто низкая квалификация судьи, даже оценки не заслуживает после такой работы», — заявил Хусаинов.

Игра завершилась со счетом 1:1. На 4-й минуте встречи счет открыл Антон Заболотный. За две минуты до конца основного времени гол Дугласа дос Сантоса принес «Зениту» ничью. В концовке матча произошел инцидент с падением защитника ЦСКА Милана Гаича в штрафной «Зенита, который привел к массовой драке футболистов на поле.

Всего Кукуян показал шесть желты карточек: игрокам ЦСКА Заболотному, Виктору Мендесу, Виллиану Роше и футболистам «Зенита» Нуралы Алипу, Клаудиньо и дос Сантосу. Все они получили предупреждения за стычку в конце матча.