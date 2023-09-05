Салихова: игрокам «Зенита» платят по € 100 тысяч, а «Краснодару» достаточно слов

Зарема Салихова , супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна , отреагировала на информацию о том, что футболистам «Краснодара» показали её высказывания о команде перед матчем 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Игрокам «Зенита» платят по € 100 тысяч в качестве мотивации на «Спартак». Футболистам «Краснодара» достаточно слов. Кто же знал, что на «Краснодар» выйдет новая конфигурация «Спартака», версия 100500», — приводит слова Салиховой издание «РБ Спорт».

Напомним, раннее сообщалось, что футболисты «Зенита» получили по $ 100 тысяч в качестве премиальных за победу над «Спартаком» (3:1) в матче 5-го тура чемпионата России. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской, набрав 10 очков в семи матчах.