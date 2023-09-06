Мирзов подписал контракт с азербайджанским «Нефтчи»

Мирзову 30 лет, в сезоне-2022/23 он играл за подмосковные "Химки", в составе которых вышел на поле в 27 матчах в разных турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Он также играл за московский "Спартак","Ростов", тульский "Арсенал", "Тосно", грозненский "Ахмат", столичное "Торпедо","Спартак-Нальчик", рязанскую "Звезду" и костромской "Спартак".В составе "Тосно" в 2018 году Мирзов стал обладателем Кубка России.