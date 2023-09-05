Режиссер Вуди Аллен встал на защиту Рубиалеса

«Трудно понять, почему человек может потерять работу и быть наказан за то, что поцеловал кого-то. Если это было неуместно или слишком агрессивно, нужно четко сказать ему, чтобы он этого не делал. Но его отстранили от занимаемой должности, и он может потерять все.



Первое, о чем я подумал, — это о том, что он не cкрывалcя и поцеловал ее не в темном переулке. Он не наcиловал ее, это был проcто поцелуй, она его подруга. Что в этом плохого? Это было cделано на публике. Он же поцеловал ее не в закрытом кабинете, где она могла быть в опаcноcти.



В любом случае, мне не хватает информации. Но как обычный гражданин он был неправ, он поступил неправильно. Но это не то же самое, как если бы он сжег школу», – сказал Аллен.