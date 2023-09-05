Футболиста «Манчестер Юнайтед» исключили из состава сборной Бразилии

Футболиста английского "Манчестер Юнайтед" Антони исключили из состава сборной Бразилии на квалификационные матчи к чемпионату мира 2026 года после обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

"В связи с фактами, которые стали достоянием общественности в этот понедельник и касаются нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони, которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, сборной Бразилии и CBF организация сообщает, что спортсмен выведен с состава сборной Бразилии", - говорится в заявлении.

5 сентября бывшая девушка Антони в интервью порталу UOL заявила, что спортсмен неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023-го. Отмечается, что она подала жалобу в полицию. Сам футболист заявил о своей невиновности на своей странице в Instagram.