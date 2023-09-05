Кафанов объяснил, почему вратарь «Динамо» не получил вызов в сборную России

«Сейчас у нас две команды вратарей — это не так много, учитывая, что Агкацев и Тороп являются вратарями молодёжи. Они и полетят в Египет. Вероятно, каждый сыграет по матчу. В Катар полетят три вратаря. Кто — станет известно 10-го числа. Почему нет Шунина? Ему не повезло, «Динамо» много пропускало, хотя вины Антона не было. У тех вратарей, что вызваны, были матчи, когда они приносили своим командам очки», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.