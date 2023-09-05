«Арис» анонсировал возвращение Кокорина

Напомним, Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. Права на россиянина принадлежат флорентинской «Фиорентине».

Александр — воспитанник московского «Динамо». В своей карьере нападающий успел поиграть также за «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак». Кроме того, россиянин числился в «Анжи», но не провёл за махачкалинский клуб ни одного матча.