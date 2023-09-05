Бывший спортивный директор ЦСКА не прошел проверку в «Динамо»

Бывший спортивный директор ЦСКА и казанского «Рубина» Олег Яровинский может вернуться в армейский клуб и занять место Андрея Мовсесяна. Об этом сообщает Legalbet.

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По информации источника, также у Яровинского был вариант со столичным «Динамо», однако он не прошел проверку службы безопасности. Сам специалист отказался давать какие-либо комментарии.

Отмечается, что нынешний спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесян хотел покинуть свой пост в прошлом году по собственному желанию, но клуб его не отпустил.

Последним местом работы 41-летнего Яровинского был «Рубин». Он покинул казанский клуб в январе 2023 года после четырех лет на должности. В ЦСКА Яровинский работал на посту спортдиректора с 2014-го по 2017 год.