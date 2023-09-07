Названы футболисты сборной, которые проведут тренировку на плавучем доке

Стал известен состав сборной России по футболу, который отправится на открытую тренировку на плавучем доке в Белокаменке (Мурманская область). Занятие пройдет 7 сентября.

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Сборная России в сентябре проведет три матча. Сначала в Египте подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной страны U23 — 7 и 11 сентября, а следом, 12-го числа российские футболисты проведут матч против сборной Катара.