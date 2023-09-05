Карпин отреагировал на отказ Севикяна играть за сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на отказ полузащитника «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна выступать за национальную команду. Слова специалиста приводит Sport24.
«С Севикяном не общался. Нет и нет, ну что поделать. Неизвестно, потеря ли это для сборной. Прямо сейчас Севикян не играл бы в основной сборной. Как смотрю на смену гражданства? А что делать? Я их не осуждаю. У футболистов есть возможность участвовать в отборе на крупные турниры», — заявил Карпин.
31 августа уроженец Москвы Севикян сообщил, что будет играть за сборную Армении.
22-летний Севикян выступает за «Пари НН» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел десять матчей за нижегородский клуб, в которых забил четыре мяча.
Сборная России в сентябре проведет три матча. Сначала в Египте подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной страны U23 — 7 и 11 сентября, а следом, 12 числа, российские футболисты проведут матч против сборной Катара. Время начала поединков будет известно позднее.