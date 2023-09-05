Карпин отреагировал на отказ Севикяна играть за сборную России

«С Севикяном не общался. Нет и нет, ну что поделать. Неизвестно, потеря ли это для сборной. Прямо сейчас Севикян не играл бы в основной сборной. Как смотрю на смену гражданства? А что делать? Я их не осуждаю. У футболистов есть возможность участвовать в отборе на крупные турниры», — заявил Карпин.