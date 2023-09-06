Названы претенденты на "Золотой мяч"

Goal: Месси, Холанд, Мбаппе, Винисиус и Де Брейне – в топ-5 фаворитов на "Золотой мяч"
Авторитетное издание Goal опубликовало новый рейтинг фаворитов на получение награды "Золотой мяч" по итогам 2023 календарного года.
Возглавляет список фаворитов нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины, действующий чемпион мира Лионель Месси. Вторым в рейтинге идет форвард "Манчестер Сити" и национальной команды Норвегии Эрлинг Холанд. Замыкает топ-3 претендентов капитан сборной Франции и футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Остальные претенденты на "Золотой мяч" в топ-10 распределились следующим образом:
4. Винисиус Жуниор – "Реал Мадрид" / сборная Бразилии;
5. Кевин Де Брейне – "Манчестер Сити" / сборная Бельгии;
6. Родри – "Манчестер Сити" / сборная Испании;
7. Илкай Гюндоган – "Барселона" / сборная Германии;
8. Виктор Осимхен – "Наполи" / сборная Нигерии;
9. Хулиан Альварес – "Манчестер Сити" / сборная Аргентины;
10. Роберт Левандовски – "Барселона" / сборная Польши.