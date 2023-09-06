Названы претенденты на "Золотой мяч"

Авторитетное издание Goal опубликовало новый рейтинг фаворитов на получение награды "Золотой мяч" по итогам 2023 календарного года.

Возглавляет список фаворитов нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины, действующий чемпион мира Лионель Месси. Вторым в рейтинге идет форвард "Манчестер Сити" и национальной команды Норвегии Эрлинг Холанд. Замыкает топ-3 претендентов капитан сборной Франции и футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе.