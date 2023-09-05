В «Фенербахче» прокомментировали информацию о предложении «Спартака» по Пересу

«Спартак» сделал предложение по Луану Пересу? Это неправда. До сих пор в «Фенербахче» не поступало никаких предложений по этому игроку от «Спартака», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.